ডিএমপির ঊর্ধ্বতন ৬ কর্মকর্তাকে বদলি
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) পদমর্যাদার ছয় কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ বদলি করা হয়। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ এ তথ্য জানায়।
বদলি হওয়া কর্মকর্তারা হলেন—ডিএমপির উত্তর বিভাগের মো. আখিউল ইসলামকে ওয়ারী বিভাগে, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগের (ইন্টারনাল ওভারসাইট অ্যান্ড অ্যাডমিন) মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে সিটিটিসিতে ও ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগের পরিত্রান তালুকদারকে ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগে।
এছাড়া সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের মো. বকুল হোসেনকে ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগে, ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগের ইমরানুল ইসলামকে ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগে এবং ট্রাফিক-অ্যাডমিনের শারমিন আকতার চুমকিকে পিওএম-পশ্চিম বিভাগে বদলি করা হয়েছে।
টিটি/এমএমকে/এএসএম