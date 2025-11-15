ডিবির অভিযানে গ্রেফতার যুবলীগের আরও ৪ নেতাকর্মী
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের আরও চার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। শনিবার (১৫ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন সবুজবাগ থানাধীন ৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সহ-সভাপতি মো. রনি (৩৭), যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক উপ-সম্পাদক বাবলুর রহমান বাবলু (৪০), চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শরীফ হোসেন দুদু (৪৩) এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য মো. মোস্তাফিজুর রহমান (৫০) ।
উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর একাধিক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদকসহ যুবলীগের আরও চার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ডিবির মতিঝিল ও গুলশান বিভাগের টিম এসব অভিযান পরিচালনা করে।
ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, গত শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে সবুজবাগ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. রনিকে গ্রেফতার করে ডিবির মতিঝিল বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম। শনিবার সকাল আনুমানিক ৮টা নাগাদ ডিবির গুলশান বিভাগের একটি টিম মিরপুর-১১ থেকে বাবলুর রহমান বাবলুকে গ্রেফতার করে। একই দিন সকাল আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে মিরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে শরীফ হোসেন দুদুকে গ্রেফতার করে ডিবির গুলশান বিভাগ। সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ মিরপুর থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে গ্রেফতার করে ডিবির গুলশান বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর রহমান।
