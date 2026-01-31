পারলেন না সাবালেঙ্কা, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নতুন রানী রিবাকিনা

পারলেন না সাবালেঙ্কা, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নতুন রানী রিবাকিনা
বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নারী এককের ফাইনালে নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হলো টেনিস বিশ্ব। বিশ্বের এক নম্বর তারকা আরিনা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জিতলেন কাজাখস্তানের এলেনা রিবাকিনা।
মেলবোর্নের রড লেভার এরেনায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের পাঁচ নম্বরে থাকা রিবাকিনা তিন সেটের লড়াইয়ে সাবালেঙ্কাকে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। ২০২২ সালে উইম্বলডন জিতেছিলেন রিবাকিনা। চার বছর বিরতি দিয়ে আবারও কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন তিনি।
ম্যাচের শুরু থেকেই তুমুল আত্মবিশ্বাসী রিবাকিনা প্রথম সেটে সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে যান এবং ৬-৪ ব্যবধানে সেটটি নিজের করে নেন। তবে দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ান সাবালেঙ্কা। আগ্রাসী টেনিসে ৬-৪ ব্যবধানে সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তিনি।
ফল নির্ধারক তৃতীয় সেটে সাবালেঙ্কা শুরুতেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলে মনে হচ্ছিল শিরোপা ধরে রাখার পথে তিনি অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সেখান থেকেই অবিশ্বাস্য কামব্যাক করেন রিবাকিনা। পরপর দু’বার সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভেঙে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত ৬-৪ গেমে সেট ও ম্যাচ জিতে নেন।
এ জয়ের মাধ্যমে রিবাকিনা ক্যারিয়ারের প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শিরোপা এবং মোট দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বাদ পেলেন। অন্যদিকে, সাবালেঙ্কার জন্য এটি টানা দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে হার।
আইএইচএস/