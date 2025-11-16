প্রাথমিকভাবে ৮০০ সদস্য নিয়োগ
বাংলাদেশ ও কাতার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে প্রেষণ চুক্তি স্বাক্ষর
দোহায় বাংলাদেশ ও কাতার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে প্রেষণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৮০০ সদস্য কাতারে নিয়োগ পাবেন, যা প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান এবং কাতারের পক্ষে চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (পাইলট) জাসিম বিন মোহাম্মদ আল মান্নাই।
