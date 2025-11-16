  2. জাতীয়

শাহজালালে পুশকার্টের ধাক্কায় ভাঙলো এয়ার ইন্ডিয়ার ল্যান্ডিং গিয়ার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পুশকার্টের ধাক্কায় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজের (এ-৩২০) সামনের চাকা (নোজ হুইল বা ল্যান্ডিং গিয়ার) ভেঙে গেছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টায় এ ঘটনা ঘটে।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, ওই সময় ঢাকা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল উড়োজাহাজটির। এ জন্য ১২৬ জন যাত্রী ওই ফ্লাইটে ওঠেন। পরে দরজা লাগানো হয়। এ সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জিএসই শাখার গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার ও পুশকার্ট দিয়ে সামনের চাকায় টান দিয়ে ওপরে ওঠানোর সময় ভুলে বড় ধরনের ধাক্কা লেগে যায়। এতে সঙ্গে সঙ্গেই চাকা (নুজ হুইল) ভেঙে যায়। ফলে ওই উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড ঘোষণা করা হয়। পরে যাত্রীদের নামিয়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে তাদেরকে মুম্বাইয়ের ফ্লাইটে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটি এখনো বে-এরিয়ায় পার্কিং করা আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. সাফিকুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, পুশকার্ট চালকের ‘উদাসীনতা ও অবহেলার’ কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। এরইমধ্যে ওই চালককে বিমানবন্দর থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) তাকে চাকরিচ্যুত করা হবে।

