ডেমরায় রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ডেমরায় রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
রাজধানীর ডেমরার কোনাপাড়া এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুর রশিদ (৭৯) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত আব্দুর রশিদের নাতি তাহসিন আহমেদ বলেন, রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যান আমার দাদাকে ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আব্দুর রশিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৃত মাওলানা আব্দুস সামাদের সন্তান। তিনি ডেমরার ডগাইর পশ্চিমপাড়া মসজিদ-ই-নুর রোডের ৭/৪ নং বাসায় বসবাস করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
