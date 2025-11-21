  2. জাতীয়

যেমন থাকবে ঢাকার আজকের আবহাওয়া

প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
আবহাওয়া ভবন। ফাইল ছবি

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজকের আবহাওয়া সাধারণত স্থির থাকতে পারে। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়, আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। বাতাস উত্তর/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজকের সূর্যাস্ত যাবে সন্ধ্যা ৫টা ১১ মিনিটে এবং আগামীকাল শনিবার (২২ নভেম্বর) সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ১৮ মিনিটে।

