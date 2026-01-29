  2. জাতীয়

নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: পিআইডি

নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ এবং কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-২০২৬ এর খসড়ায় নীতিগত চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। দ্রুত বর্ধনশীল এই দুই বড় শহরকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতেই পৃথক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি জানান, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর আশপাশের অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ এসব শহরে বসতি গড়ছে। শহরগুলোর এই দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আলাদা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন জরুরি হয়ে পড়েছিল।

নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) মতোই নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করতে পারবে। এর আওতায় শহরগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি ক্রয় ও লিজ সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণ, ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ফি ধার্যসহ বিভিন্ন ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে।

মহাপরিকল্পনার পরিপন্থী ভূমি ব্যবহার, বিধিবহির্ভূত ইমারত নির্মাণ, জলাধার, খাল ও নিচু ভূমি ভরাট, প্রাকৃতিক জলাশয়ের পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি এবং শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে অধ্যাদেশে। একই সঙ্গে খেলার মাঠ, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসব বিধান কার্যকর হলে নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা আরও পরিকল্পিত, বাসযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব শহর হিসেবে গড়ে উঠবে। যা দেশের টেকসই নগর উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

