শার্ম আল-শেখে শুরু ডুবে-মৃত্যু প্রতিরোধের বৈশ্বিক সম্মেলন
ডুবে-মৃত্যু প্রতিরোধে বৈশ্বিক উদ্যোগ জোরদার করতে মিশরের শার্ম আল-শেখে শুরু হয়েছে ‘ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন ড্রাউনিং প্রিভেনশন (ডব্লিউসিডিপি) ২০২৫’। তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলন স্থানীয় এক হোটেলে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে শুরু হয়েছে। সম্মেলন চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত।
এবারের সম্মেলনের সহ-আয়োজক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। আয়োজনে সঙ্গে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল লাইফ সেভিং ফেডারেশন (আইএলএফ) এবং ইজিপশিয়ান ডাইভিং অ্যান্ড লাইফ সেভিং ফেডারেশন (ইডিএলএফ)।
সম্মেলন ঘিরে বিভিন্ন প্রাক-সম্মেলন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণে গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনটিউবেটর (জিএইচএআই) ‘দ্য আনটোল্ড স্টোরি অব ড্রাউনিং প্রিভেনশন: এ ওয়ার্কশপ ফর জার্নালিস্ট’ এর আয়োজন করে। ১৯ ও ২০ নভেম্বর এ ওয়ার্কশপ হয়।
ডব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে ৩ লাখ মানুষ পানিতে ডুবে প্রাণ হারায়। এর মধ্যে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। সচেতনতার অভাব, নিরাপদ অবকাঠামোর ঘাটতি এবং জরুরি উদ্ধারব্যবস্থায় দুর্বলতা এই মৃত্যুহার কমাতে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ডেটা, গবেষণা, সফলতা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হবে। আলোচনা হবে সাঁতার শিক্ষা, পানি-নিরাপত্তা, উদ্ধার ব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, প্রযুক্তি ও নীতি বাস্তবায়ন নিয়ে।
প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে এমন বড় আকারের বৈশ্বিক পানি-নিরাপত্তা সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বন্যা, উপকূলীয় ঝুঁকি ও পর্যটনকেন্দ্রিক সমুদ্রসৈকত- সব মিলিয়ে এ অঞ্চলে ডুবে-মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে। ফলে শার্ম আল-শেখের এই আয়োজনকে সময়োপযোগী হিসেবে দেখছেন তারা।
সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইজিপশিয়ান ডাইভিং অ্যান্ড লাইফ সেভিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সায়েফ আর সাজলি, ইন্টারন্যাশনাল লাইফ সেভিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গ্রাহাম ফোর্ড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ডেভিড মিডিংসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সম্মেলনে ড্রোনভিত্তিক উদ্ধার প্রযুক্তি, স্মার্ট সেন্সর, এআই-নির্ভর মনিটরিংসহ নতুন উদ্ভাবন তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি শিশুদের জন্য নিরাপদ ডে-কেয়ার, পানি প্রবেশে ব্যারিয়ারের মতো কম খরচে কার্যকর সমাধানগুলোও আলোচনায় আসবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সম্মেলন ডুবে-মৃত্যু প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বৈশ্বিক নির্দেশনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও নীতি প্রণয়নে এই আয়োজন একটি বড় সুযোগ তৈরি করবে।
