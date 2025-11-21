ঢাকাসহ সারাদেশে ভূমিকম্প, উৎপত্তি নরসিংদীর মাধবদীতে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্র ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

jagonews24ভূমিকম্পের পর আতঙ্কে বিভিন্ন ভবন থেকে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে

ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর থেকে চারদিকে মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভূমিকম্পে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।

রাজধানীর মগবাজারের বাসিন্দা হুমায়ুন ফরিদ জাগো নিউজকে বলেন, হঠাৎ করে আমি খাট থেকে পড়ে গেছি। দৌড়ে নিচে চলে গেলাম। বাসার আশপাশের সবাই নিচে নেমে এসেছে। মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির জাগো নিউজকে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। এটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এটি মাঝারি ধরনের।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।

