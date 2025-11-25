পুলিশের লাঠিচার্জ, জলকামানে আহত ৫ বিসিএস পরীক্ষার্থী
রাজধানীর শাহবাগ থানার সামনে পুলিশের সঙ্গে ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।
আহতরা হলেন মো. শাহিনুর ইসলাম (২৮), আতিকুর রহমান (২৯), মো. আবরার শাহরিয়ার উল্লাহ (২৮), মো. রিয়াজ উদ্দিন (২৭) ও মো. শাকিল (২৮)।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে আহতদের ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। বর্তমানে তারা সেখানে চিকিৎসাধীন।
আহত শাকিল জানান, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে যমুনার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় পুলিশ তাদের পথরোধ করে। পরে শিক্ষার্থীদের বেঁধে দেওয়া এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সরকারিভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন শিক্ষার্থীরা। এসময় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। নিক্ষেপ করে সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান। এতে পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ঢাকা মেডিকেলে আহত হয়ে পাঁচজন এসেছেন। তাদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
