  2. জাতীয়

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পরিবহন মালিক সমিতির দোয়া মাহফিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পরিবহন মালিক সমিতির দোয়া মাহফিল
ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি এম এ বাতেন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্স দুদু, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান উপস্থিত ছিলেন। তারা খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দোয়া ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক কাজী জোবায়ের মাসুদ। দোয়ার আগে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয়।

এমএমএ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।