খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পরিবহন মালিক সমিতির দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পরিবহন মালিক সমিতির দোয়া মাহফিল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি এম এ বাতেন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্স দুদু, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান উপস্থিত ছিলেন। তারা খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দোয়া ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক কাজী জোবায়ের মাসুদ। দোয়ার আগে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয়।
এমএমএ/ইএ