ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কার জন্য জরুরি সাহায্যের আবেদন
ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহ এবং টানা বৃষ্টিতে শ্রীলঙ্কায় প্রাণহানি বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে বাড়ছে নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্তের সংখ্যা।
এ অবস্থায় বাংলাদেশে বসবাসকারী শ্রীলঙ্কান কমিউনিটি বাংলাদেশের মানুষ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে জরুরি মানবিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান তারা।
ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় শ্রীলঙ্কায় এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৪৫০-এর বেশি মানুষ, নিখোঁজ রয়েছেন ১০০-এর বেশি। বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে ৩০ হাজারেরও বেশি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সাড়ে আট লাখের বেশি মানুষ।
বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক বহু বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার সৌহার্দ্যের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই সংকটের সময়ে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে এই বন্ধুত্বের মূল্য প্রদর্শন করতে পারে।
শ্রীলঙ্কান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জরুরি অনুদানের জন্য ব্যাংক হিসাবের বিবরণ জানানো হয়েছে।
হিসাবের নাম: শ্রীলঙ্কা হাইকমিশন
হিসাব নম্বর: ১৮০৪০০০০৭৩
ব্যাংক: কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন, গুলশান শাখা, ঢাকা।
শ্রীলঙ্কান কমিউনিটি জানায়, প্রতিটি অবদান বড় বা ছোট, উদ্ধার, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে এবং শ্রীলঙ্কার মানুষদের জন্য আশা ফিরে আনবে।
জেপিআই/বিএ