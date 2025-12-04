তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চেয়ে ইসির চিঠি

তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চেয়ে ইসির চিঠি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ১০ ডিসেম্বর সাক্ষাতের সময় চেয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) একজন নির্বাচন কমিশনার এ তথ্য জানিয়েছেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর তফসিল নিয়ে কমিশনের সভা রয়েছে।
ওই নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘১০ ডিসেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এর দুয়েক দিনের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।’ প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তফসিল ঘোষণার আগে দেখা করে তফসিল চূড়ান্ত করা হয়।
জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ জানান, আরপিও’র সবশেষ সংশোধনীও অনুমোদন হয়েছে। সব ধরনের প্রস্তুতি গুছিয়ে আনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তফসিল ঘোষণা করা হবে।
