গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে দুটি সংশোধনী এনেছে সরকার

প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) দুটি সংশোধনী এনেছে সরকার— একটি কোন কোন ভোট বিবেচনায় নেওয়া হবে না সংক্রান্ত এবং অন্যটি প্রবাসীদের পোস্টাল ভোট কীভাবে গণনা করা হবে তা নিয়ে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অধ্যাদেশ পাস হয়।

বিকেলে রাজধানীর বেলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বিষয়টি জানান।

এসময় সংবাদ সম্মেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

