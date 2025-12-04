আরপিও সংশোধনী দুটিতে যা বলা হয়েছে
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) দুটি সংশোধনী এনেছে সরকার। এর একটি হলো কোন কোন ভোট বিবেচনায় নেওয়া হবে না সংক্রান্ত এবং অন্যটি প্রবাসীদের পোস্টাল ভোট কীভাবে গণনা করা হবে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের এ দুটি সংশোধনী অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বিষয়টি জানান। প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম ও উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
সংশোধনীতে বলা হয়েছে, ভোটের ক্ষেত্রে যেখানে ব্যালট পেপারে একটা সিল পড়ার কথা সেখানে যদি একাধিক সিল পড়ে তাহলে গণনা করা হবে না। ব্যালট পেপারের সিল না দিলে গণনা করা হবে না। যখন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়া হবে তখন একটা ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করতে হবে। সেই ডিক্লারেশনে যদি স্বাক্ষর না থাকে তাহলে গণনা করা হবে না।
ভোটের দিন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কাছে যে পোস্টাল ব্যালটগুলো এসে পৌঁছাবে সেগুলো দেশে যারা ভোট দেবেন তাদের ভোটের সঙ্গেই গণনা করা হবে।
এমইউ/এমএমকে/জেআইএম