সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিলেন প্রবাসীর স্ত্রী, মিললো চিরকুট

প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় আয়েশা সিদ্দীকা (১৯) নামে এক প্রবাসীর স্ত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। তার স্বামী লিয়াকত আলী ওমান থাকেন।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের পশ্চিম আজিমপুর ১ নম্বর ওয়ার্ডের সেকান্দার মাঝির বাড়ির নিজ কক্ষ থেকে ওই নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, আয়েশার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়।

চিরকুটে লেখা ছিল—‘আমাকে মাফ করে দেবেন সবাই। এমন মানুষের সঙ্গে সংসার করার চাইতে আমি নিজেই মরে যাওয়া ভালো।’

এলাকাবাসী জানান, তিন বছর আগে আয়েশার বিয়ে হয় লিয়াকত আলীর সঙ্গে। তিন মাস আগে লিয়াকত ওমানে যান। স্থানীয়দের দাবি, লিয়াকত ও তার পরিবারের সদস্যরা শান্তশিষ্ট হলেও আয়েশা কিছুটা মানসিক অস্থিরতায় ভুগতেন। তবে কেউ কেউ এটিকে ‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’ বলে সন্দেহ করেছেন।

ফটিকছড়ি থানার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। মরদেহের মুষ্টিবদ্ধ হাত, জিহ্বা বের হয়ে থাকা, গলায় রশির দাগ—আত্মহত্যার সব প্রাথমিক লক্ষণ পাওয়া গেছে। নিহত নারীর পরিবার এটিকে ‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’ বলে দাবি করলেও এখনো থানায় কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

