মাগুরায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মাগুরায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
মাগুরায় অনিয়মের অভিযোগে ২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বেলা ১১ থেকে ২টা পর্যন্ত মহম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে বিসিআইসি ও বিএডিসি সার ডিলার, সার-কীটনাশকের সাব ডিলার, বীজ, ফার্মেসি ও মুদিদোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।
এসময় মেসার্স মিলন এন্টারপ্রাইজ নামক বিসিআইসি ও বিএডিসি সার ডিলার প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে কৃষকদের ও সাব ডিলারের অভিযোগ ডিলার প্রতিষ্ঠানটি বেশি দামে সার বিক্রয় করলেও সঠিকভাবে ভাউচার দেন না। এছাড়া সকালে কৃষিকাজে তাদের সারের দরকার হলেও তারা দোকান খোলেন প্রতিদিন দুপুর ১২টার পরে ফলে অন্য খুচরা দোকান থেকে অনেক বেশি দাম দিয়ে তাদের সার কিনতে হয়।
সারের দাম বেশি নেওয়াসহ কৃষকদের সঙ্গে এমন প্রতারণামূলক অপরাধের দায়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মিলন কুমার ঘোষকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০, ৪৫ ও ৫১ ধারায় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
পরবর্তীতে অপর একটি সাব ডিলার প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার না রাখা, সারের মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয়ের অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং সবাইকে ভবিষ্যতে এ ধরণের আইন অমান্যকারী কার্যকলাপ না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।
পরবর্তীতে অন্যান্য পণ্যের প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। এসময় সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।
সজল আহম্মেদ বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মো. রবিউল ইসলাম, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, মাগুরা ও মাগুরা জেলা পুলিশের একটি টিম।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/এমএস