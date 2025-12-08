  2. জাতীয়

‘জুলাই কন্যা সম্মেলন’ বুধবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সরকার ‘জুলাই কন্যা সম্মেলন’ করবে বুধবার (১০ ডিসেম্বর)। ‘১৬ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫’ উপলক্ষে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকাল ১০টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ সম্মেলন হবে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

এ সম্মেলনে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ প্রধান অতিথি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

