‘জুলাই কন্যা সম্মেলন’ বুধবার
সরকার ‘জুলাই কন্যা সম্মেলন’ করবে বুধবার (১০ ডিসেম্বর)। ‘১৬ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৫’ উপলক্ষে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকাল ১০টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ সম্মেলন হবে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
এ সম্মেলনে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ প্রধান অতিথি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
