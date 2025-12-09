সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সাড়ে ৩ বছর আটকে আছে নীতিমালা, দায়ীদের চিহ্নিত করতে কমিটি
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে একটি নীতিমালা অনুমোদনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এটি অনুমোদিত হয়নি। নতুন সচিব এসে এই বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে খোঁজ নিলেও প্রাথমিকভাবে দায়িদের চিহ্নিত করতে পারেননি।
তাই তিনি বিষয়টি তদন্তের জন্য দুই সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। কমিটি গঠন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদনের জন্য ২০২২ সালের ২৪ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। কিন্তু তিন বছর সাত মাস হয়ে গেলো এটি এখনো অনুমোদনে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
গত ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় সমাজকল্যাণ সচিব মোহাম্মদ আবু ইউছুফ এ বিষয়ে খোঁজ নেন। বিষয়টি কোন শাখায় পেন্ডিং রয়েছে তা জানতে না পারায় এবং অনেকদিন ধরে পেন্ডিং থাকায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
এরপর সচিবের নির্দেশনায় দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক উপসচিব রাসেল আহমেদ ও সদস্য সহকারী সচিব মো. মোজাম্মেল হক খান।
কমিটিকে নীতিমালাটি কোন শাখায় রয়েছে তা উদঘাটন, বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে এমন দীর্ঘসূত্রতা রোধে সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
