মাইলস্টোন স্কুলে হতাহতদের পরিবারের সঙ্গে জামায়াত আমিরের সাক্ষাৎ

মাইলস্টোন স্কুলে হতাহতদের পরিবারের সঙ্গে জামায়াত আমিরের সাক্ষাৎ
মাইলস্টোন স্কুলে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
জামায়াত আমির মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) মাইলস্টোন স্কুল পরিদর্শন এবং আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জামায়াতের প্রচার বিভাগ এ তথ্য জানায়।
সাক্ষাৎকালে জামায়াত আমির বলেন, ‘দুর্ঘটনার দিনই আমি ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকাগুলো পরিদর্শন করেছি এবং নিহতদের পরিবার ও মারাত্মকভাবে আহতদের খবর নিয়েছি। এরপর ব্যক্তিগত অসুস্থতা ও অনিবার্য কিছু কারণে সব পরিবারের বাসায় গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতে না পারায় গভীরভাবে মর্মাহত। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের প্রতি আমি আন্তরিক সহমর্মিতা ও দুঃখ প্রকাশ করছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে নিহতদের স্মরণে আয়োজিত সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত থাকতে পেরে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নিহতদের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা ও জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাকাম এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’
জামায়াত আমির শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, ‘পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দেন এবং দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার তাওফিক দান করেন। আমি শোকাহত পরিবারগুলোকে ধৈর্য ধারণ ও স্বাভাবিক জীবনে দ্রুত ফিরে আসার তাওফিক দানের জন্য মহান রবের নিকট দোয়া করছি।’
