চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি নিষিদ্ধ ৪২০০ কেজি ঘনচিনি জব্দ

প্রকাশিত: ০৪:৩২ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম বন্দরে জব্দ করা আমদানি নিষিদ্ধ ঘনচিনি/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি নিষিদ্ধ চার হাজার ২০০ কেজি ঘনচিনি (সোডিয়াম সাইক্লামেট) জব্দ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম কাস্টমস গোয়েন্দার একটি দল এ চিনির চালান জব্দ করে বলে বুধবার (১০ ডিসেম্বর ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৬ নভেম্বর কায়িক পরীক্ষার পর সংগৃহীত নমুনা ল্যাবে পরীক্ষা করে চালানটিতে মিথ্যা ঘোষণায় ঘনচিনি আমদানির বিষয়ে নিশ্চিত হয় কাস্টমস। পলিঅ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড (পানি জীবাণুরোধী করার কাঁচামাল) ঘোষণা দিয়ে এ ঘনচিনি আমদানি করা হয়।

চট্টগ্রাম কাস্টমসের উপ-কমিশনার মো. তারেক মাহমুদ বুধবার বিকেলে বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকার কেরানীগঞ্জের নামাবাড়ি এলাকার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এজাজ ট্রেডিং চীন থেকে পলিঅ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ঘোষণা দিয়ে পণ্য আমদানি করে। গত ২১ অক্টোবর চালানটি চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। এরপর খালাসের জন্য কাস্টমসের এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি দাখিল করলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম কাস্টমস চালানটির পণ্য খালাস স্থগিত করে দেয়। পরে ৬ নভেম্বর চালানটি শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দুই ধরনের পণ্য পাওয়া যায়। এসময় পণ্য দুটির নমুনা সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম কাস্টমস ল্যাবে পাঠানো হয়। সেখানে পরীক্ষায় একটি নমুনায় ১৭ টন ৮০০ কেজি পলিঅ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এবং আরেকটি নমুনায় চার হাজার ২০০ কেজি ঘনচিনি পাওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঘনচিনি একটি কৃত্রিম মিষ্টিকারক, যা সাধারণ চিনির চেয়ে ৩০ থেকে ৫০ গুণ বেশি মিষ্টি। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন, বেকারি আইটেম, আইসক্রিম, বেভারেজ, জুস, চকোলেট, কনডেন্সড মিল্ক এবং শিশুখাদ্য তৈরিতে সাধারণ চিনির পরিবর্তে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী এ ক্ষতিকারক কৃত্রিম উপাদানটি ব্যবহার করে থাকে। ঘনচিনি দিয়ে তৈরি খাদ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি ক্যানসারসহ কিডনি ও লিভারের জটিল রোগের কারণ হতে পারে। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় সরকার আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ অনুসারে পণ্যটি আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন কাস্টমসের উপ-কমিশনার (প্রিভেন্টিভ) এইচ এম কবীর।

এর আগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর এবং ২৮ অক্টোবর দুটি পৃথক চালানে আমদানি করা প্রায় ১০০ টন ঘনচিনি জব্দ করে কাস্টমস।

