আধিপত্য দেখিয়েও বিলবাওয়ের মাঠে পিএসজির হোঁচট

আধিপত্য দেখিয়েও বিলবাওয়ের মাঠে পিএসজির হোঁচট
মাঠের ফুটবলে বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকার পরও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারলো না পিএসজি। ম্যাচের দুই অর্ধেই বেশ আধিপত্য দেখিয়েও অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ড্র নিয়ে ছাড়তে হয়েছে মাঠ।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রতিপক্ষের মাঠ সান মেমেসে খেলতে নেমে আধিপত্য দেখিয়েও গোলশূন্য ড্র করেছে লুইস এনরিকের দল।
কেবল প্রথমার্ধেই ৯টি শট নেয় গতবারের ট্রেবলজয়ীরা। কিন্তু লক্ষ্যে ছিল মাত্র একটি। বিরতির পর কিছুটা গুছিয়ে আক্রমণ করা শুরু করে ফরাসি ক্লাবটি। কিন্তু গনসালো রামোস ও ফাবিয়ান রুইজরা দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ তিন ম্যাচে এই নিয়ে দুইবার পয়েন্ট হারালো প্যারিসের দলটি।
লিগ ওয়ানের শীর্ষস্থান হারিয়েছে গতমাসের শেষ ম্যাচে মোনাকোর বিপক্ষে হেরে। এরপর আবার ঘুরেও দাঁড়ায় লিগের পরের ম্যাচে রেনের বিপক্ষে ৫-০ গোলের ব্যবধানে বড় জয় পেয়ে।
কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এসে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে হোঁচট খেল তারা।
ড্র করলেও লিগের অন্যান্য ম্যাচের ফল পক্ষে আসায় টেবিলে উন্নতি হয়েছে পিএসজির। ম্যানচেস্টার সিটি ও আটালান্টার সমান ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে তারা।
একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে বেনফিকার মাঠে ২-০ গোলে হেরে গেছে নাপোলি।
