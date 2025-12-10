  2. জাতীয়

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন-বীর বিক্রম মহিবুল্লাহর শাহাদাতবার্ষিকী পালন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম শহীদ মোহাম্মদ মহিবুল্লাহর ৫৪তম শাহাদাতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ উপলক্ষে বুধবার শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভে খুলনা নৌ অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এ কে এম জাকির হোসেন পুষ্পস্তবক অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এসময় খুলনা নৌ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও নৌ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এছাড়াও বাদ যোহর খুলনা নৌ অঞ্চলের সকল মসজিদে মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এসময় খুলনা নৌ অঞ্চলের কর্মকর্তা ও নৌসদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

টিটি/এমআইএইচএস

