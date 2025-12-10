প্রেস সচিব
গণভোট কীভাবে দিতে হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও জানতে পারবেন
গণভোট কি এবং হ্যাঁ বা না ভোট কীভাবে দিতে হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও জানতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং নির্বাচন কমিশন সবাই এ বিষয়ে বিপুল উদ্যমে প্রচারণা চালাবে।
আশা করছি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা থাকেন তারা পর্যন্ত সবাই জানতে পারবেন গণভোটটি কীভাবে, কী কারণে করা হচ্ছে। কীভাবে হ্যাঁ ও না ভোটটা দিতে হবে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং এ গণভোট সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হলে এখনো যথেষ্ট সময় রয়েছে। সরকার গণভোট সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।
