কাল উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আসিফ-মাহফুজ অংশ নিতে পারবেন কি?
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন উপদেষ্টা পরিষদের দুই সদস্য আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম। তবে তাদের পদত্যাগপত্র কার্যকর হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর।
এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠক আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম অংশ নিতে পারবেন কি না- এমন প্রশ্ন অনেকেরই। তবে পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে নির্বাচনের তফসিল কখন ঘোষণা হবে তার ওপর।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের কাছে এ বিষয়ে জানতে চান এক সাংবাদিক। জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ কার্যকর হবে। নির্বাচন কমিশন সকালে তফসিল ঘোষণা করলে তারা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে পরে (দুপুরের পর) তফসিল ঘোষণা করলে তারা বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
এর আগে আজ বুধবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, বৃহস্পতিবার ৩০০ আসনে তফসিল ঘোষণা করা হবে। সন্ধ্যা ৬টার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন এবং তফসিল ঘোষণা করবেন।
