বাংলাদেশ এলডিপি বিলুপ্ত হয়নি, হবে না: বাশার

বাংলাদেশ এলডিপি বিলুপ্ত হয়নি, হবে না: বাশার
বাংলাদেশ এলডিপি বিলুপ্ত ঘোষণা করে দলের চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম বিএনপিতে যোগ দিলেও সংগঠনটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এম এ বাশার দাবি করেছেন, তারা বিলুপ্ত হননি। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের মেট্রো লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি করেন।
লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বাশার বলেন, ২০২৪ সালের ডামি নির্বাচনে ১২ দল ছেড়ে চলে যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম। তারপর তাকে বহিষ্কার করা হয়। শাহাদত হোসেন সেলিমকে এরপর জোটের মুখপাত্র করা হয়। একই বছর বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান আব্দুল করিম আব্বাসি বয়সজনিত কারণে দলের প্রধানের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করায় সেলিমকে দলীয় প্রধান করা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, তিনি কোনো আলোচনা ও সভা ছাড়া, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় গত ৮ ডিসেম্বর বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এলডিপিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন।
বাশার আরও বলেন, ‘আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি- দল বিলুপ্ত করার ক্ষমতা কোনো ব্যক্তির নেই। যে দলে শত শত নেতাকর্মী আছেন, যারা প্রাণ দিয়ে আদর্শ ধরে রেখেছেন, সেই দলকে একজন মানুষ বিলুপ্ত করার ক্ষমতা রাখেন না। আমরা তার নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। তিনি যে চিন্তাচেতনা থেকে বিএনপিতে যোগদান করেছেন সেটার জন্য তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকবে। আগামীতে তিনি আরও ভালো করুন সেই শুভকামনা তার প্রতি রেখে আমরা জানাচ্ছি, দল বিলুপ্ত করা কোনোভাবেই আদর্শিক নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল তার।’
বাংলাদেশ এলডিপি তার জায়গাতেই আছে উল্লেখ করে দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ এলডিপি ততদিন থাকবে, যতদিন এই দেশে জাতীয়তাবাদের একজন মানুষও বেঁচে থাকবে। আমি দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করছি- ব্যক্তি নয়, আদর্শই আমাদের পরিচয়। বাংলাদেশ এলডিপি বিলুপ্ত হয়নি, হবে না, হতে পারে না। ব্যক্তি পাল্টাবে, কিন্তু আদর্শ কখনো বদলায় না। আমরা জাতীয়তাবাদের শক্তির অংশ ছিলাম, আছি এবং থাকবো।’
বাশার আরও বলেন, ‘যত বাধাই আসুক, যত প্রলোভনই আসুক, আজ যারা চলে গেছেন, তারা চলে যাক। কিন্তু বাংলাদেশ এলডিপি থেকে একজন প্রকৃত কর্মীকেও সরানো যাবে না। আমরা আমাদের আদর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবো আরও শক্তি নিয়ে, আরও দৃঢ় প্রত্যয়ে।’
