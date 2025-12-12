  2. জাতীয়

সীমিত পরিসরে ইসির নিজস্ব কর্মকর্তারা হলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রথমবারের মতো সংসদের সাধারণ নির্বাচনে ‘সীমিত পরিসরে’ রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিজস্ব কর্মকর্তা। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে রাখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকার দুটি আসনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকছেন ঢাকার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রামের একটি আসনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এবং খুলনার একটি আসনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন খুলনার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা।

এদিকে ইসির নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে ৫৪ জনকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বাকিরা আগের মতোই প্রশাসন থেকেই নিয়োগ পাচ্ছেন।

ইসির ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

