আর্মি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন করলেন সেনাপ্রধান

প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আর্মি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেন

চট্টগ্রাম সেনানিবাসস্থ আর্মি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, সেনাবাহিনী প্রধান আর্মি মেডিকেল কলেজে পৌঁছালে তাকে অভ্যর্থনা জানান জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার চট্টগ্রাম এরিয়া; আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং অধ্যক্ষ।

আর্মি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন শেষে সেনাবাহিনী প্রধান তার মূল্যবান বক্তব্যে দেশের চিকিৎসা খাতে এই মেডিকেল কলেজ এবং নির্মিতব্য আর্মি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জিওসি, আর্মি ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ড; জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার চট্টগ্রাম এরিয়া; কমান্ড্যান্ট, বিআইআরসি; সেনাবাহিনীর মিলিটারি সেক্রেটারি, অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও অধ্যক্ষ, ফ্যাকাল্টি, ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন পদবীর সেনাসদস্য উপস্থিত ছিলেন।

