রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে উন্নত দেশ হওয়া যাবে না: বিআইডিএস

রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে উন্নত দেশ হওয়া যাবে না: বিআইডিএস
শুধু রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে উন্নত দেশ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যেসব দেশে প্রবাসীরা যান, সেসব দেশ থেকে যে সমান হারে সবসময় রেমিট্যান্স আসবে, এটাই স্বাভাবিক নয়।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত এক সেমিনারে এসব তথ্য উঠে আসে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সংস্থাটির সম্মেলনকক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
সেমিনারে ‘দ্য ইমপ্যাক্ট অব রাইজিং অয়েল প্রাইস অন রেমিট্যান্স অ্যান্ড মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ইন আ স্মল ডেভেলপিং কান্ট্রি’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এ. কে. এম. মাহবুব মোর্শেদ। সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. মোহাম্মদ ইউনূস।
মূল প্রবন্ধে বলা হয়, রেমিট্যান্স থেকে প্রাপ্ত আয়ের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অর্থ দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করা দরকার। তবে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার চেয়ে ভোকেশনাল শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। চীনের উদাহরণ তুলে ধরে গবেষক জানান, সেখানে সবচেয়ে মেধাবীরা উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান এবং ধাপে ধাপে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী পথ নির্ধারণ করা হয়। ফলে তারা আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এর ফলে চীনে বাংলাদেশের মতো উচ্চশিক্ষিত বেকার তৈরি হয় না।
গবেষণায় আরও বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে যেসব দেশে বেশি শ্রমিক যায় সেখানে আগে থেকে কর্মরতদের মজুরি কমে যাওয়ার ঝুঁকিও থাকে। তাই দেশ যতদিন উন্নত না হচ্ছে এবং বেকারত্ব সমস্যা আছে, ততদিন বিদেশে শ্রমিক পাঠানো উৎসাহিত করা যেতে পারে। তবে একসময় এসে দেশের শ্রমিকদের দেশেই কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। উল্লেখ করা হয়, দেশের মেধাবীরা উচ্চশিক্ষা শেষে বিদেশে চলে যাচ্ছেন; এতে মেধাপাচার হচ্ছে কিন্তু তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য রেমিট্যান্স দেশে আসে না। তাই দীর্ঘমেয়াদে রেমিট্যান্সের ওপর কর আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
ড. মাহবুব মোর্শেদ আরও বলেন, অতীতে তেলের দাম বাড়ায় সৌদি আরব আমাদের মতো দেশ থেকে বিপুল শ্রমিক নিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ হওয়ায় প্রত্যাশিত হারে রেমিট্যান্স আসছে না।
ড. মোহাম্মদ ইউনূস বলেন, তেলের দাম বাড়লে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোতে শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। আবার এ ধরনের পরিস্থিতি আমাদের মতো ছোট অর্থনীতির দেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে রেমিট্যান্স বাড়লে সেটি আংশিক ‘ব্যালেন্স’ তৈরি করতে পারে।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিআইজিডি’র ভিজিটিং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. কাজী ইকবাল বলেন, রেমিট্যান্স সরাসরি উন্নত দেশের তালিকায় যাওয়ার পথ তৈরি না করলেও পরোক্ষভাবে বড় প্রভাব ফেলে। রেমিট্যান্স বাড়লে মানুষের মধ্যে যে চাহিদা তৈরি হয়, তা পূরণে দেশে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে, যেমন প্রাণ-আরএফএল ও ওয়ালটনের মতো প্রতিষ্ঠান। এছাড়া রেমিট্যান্স বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বাড়ে, আমদানি সক্ষমতা বাড়ে এবং অর্থনীতিতে স্বস্তি সৃষ্টি হয়।
