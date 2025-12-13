জলবায়ু সংবেদনশীল অঞ্চলের উন্নয়নে ৫১.৪ মিলিয়ন ডলার দেবে ইফাদ

জলবায়ু সংবেদনশীল অঞ্চলের উন্নয়নে ৫১.৪ মিলিয়ন ডলার দেবে ইফাদ
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) বাংলাদেশে নতুন একটি প্রকল্পে ৫১ দশমিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহ-অর্থায়ন অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের মোট বাজেট ২১১ দশমিক ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর লক্ষ্য দেশের সবচেয়ে জলবায়ু-সংবেদনশীল অঞ্চলে প্রায় ১ দশমিক ১ মিলিয়ন মানুষের জীবিকা ও গ্রামীণ উদ্যোক্তা বাড়ানো।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সংস্থাটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রকল্পটি ২০২৬ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত হাওর, উপকূলীয় এলাকা, উচ্চ বরিন্দ ও নদী চর অঞ্চলে বাস্তবায়ন হবে। ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ও যুব উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও টেকসই জীবনযাত্রা নিশ্চিত করবে।
প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন বাস্তবায়ন করবে এবং পিকেএসএফের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পের কৌশলগত তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে।
গ্রিন প্রকল্প ফসল, পশুপালন ও মৎস্য খাতে জলবায়ু-বুদ্ধিমানের অনুশীলন সম্প্রসারণ করবে, নবায়নযোগ্য শক্তি, দক্ষ পানি ব্যবহারের প্রযুক্তি, জৈব কৃষি পদ্ধতি এবং ক্ষুদ্র-মাপের প্রক্রিয়াকরণ প্রবর্তন করবে। পিকেএসএফের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নারী, যুব ও মাইক্রোএন্টারপ্রাইজের জন্য জলবায়ু-সচেতন আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণ করা হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে গ্রামীণ অর্থায়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু অভিযোজন, পুষ্টি ও লিঙ্গ সমতা সংযোজন করবে।
গ্রিন প্রকল্প বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-কে সমর্থন করবে। এটি দারিদ্র্য নিরসন, ক্ষুধা শূন্য, লিঙ্গ সমতা, বৈষম্য হ্রাস ও জলবায়ু কর্মসূচির মতো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।
