সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১৮২ বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকা তৈরি
শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১৮২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকা করে দিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, জুলাই আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবু সাঈদসহ কবি, সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিরা এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, গত ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বরেণ্য কবি, সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা পাঠানোর জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৮টি দপ্তর/সংস্থায় চিঠি দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮টি দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত মোট ৩৮২ জন কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা পাওয়া যায়।
এরপর তালিকা চূড়ান্ত করতে একটি সভা ডাকা হয়। ওই সভায় পর্যালোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ১৮টি সংস্থার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে মোট ১৮২ জন কবি, সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম চূড়ান্ত করা হয়।
আরও পড়ুন
২৫ মনীষীকে নিয়ে শিল্পকলায় বর্ণিল আয়োজন
বিজয় দিবসে টিকিট ছাড়াই ঘুরে দেখা যাবে জাদুঘর
ইউনেসকোর কাছে আবেদনের বিষয়টি ঢাবির সিদ্ধান্ত: সংস্কৃতি উপদেষ্টা
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) আইরীন ফারজানা জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করেছি। মূলত মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলো করবে। কোন দপ্তর কোন বিশিষ্টজনদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুষ্ঠান করবে সেটিও নির্ধারণ করা হয়েছে।’
যুগ্মসচিব আরও জানান, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উল্লেখ করা মনীষীদের নামের তালিকা সময়ের প্রয়োজনে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবর্তনযোগ্য। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উল্লেখ করা মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে বলেও সিদ্ধান্ত রয়েছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২০, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট ১০, রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ২, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ৭, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ১২, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস ১, বাংলা একাডেমি ৪৪, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ৯, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি ১, মৌলভীবাজারের মণিপুরী ললিত কলা একাডেমি ২, নেত্রকোনার বিরিশিরির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচার একাডেমি ৩, বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট ৫, বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ২, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ৪৪, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ২ এবং খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট দুজন বরেণ্য কবি, সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ভাষা বিজ্ঞানী আব্দুল হাই, কবি ও সাহিত্যিক হাসান হাফিজুর রহমান, কবি কাজী কাদের নেওয়াজ, ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক এবং কবি শহীদ কাদরীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
এ সংস্থাটি যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুণীজনের জন্ম এবং মৃত্যু দিনে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুষ্ঠান করবে তাদের মধ্যে রয়েছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, চলচ্চিত্র পরিচালক, উপন্যাসিক ও গল্পকার জহির রায়হান, লেখক, উপন্যাসিক ও গল্পকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা চিকিৎসক ডা. জোহরা বেগম কাজী, পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, রসায়নবিদ, গ্রন্থাকার ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরত-ই-খুদা, পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা সত্যেন বোস, গ্রন্থাগারিক এবং বাংলাদেশে তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠাতা এম এস খান, স্থপতি ও পুরকৌশলী ফজলুর রহমান খান, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, সংগীত পরিচালক ও লেখক সত্যজিৎ রায়, মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমেদ, দার্শনিক ও লেখক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ, ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদার, মোহম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী নবাব আবদুল লতিফ, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞান লেখক আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, পদার্থবিজ্ঞানী ও সৃষ্টি তত্ত্ববিদ জামাল নজরুল ইসলাম, সরদার ফজলুল হক, ড. শরীফ হোসেন ও আবুল কাশেম।
আরও পড়ুন
বাজেটে সংস্কৃতি খাতে ন্যূনতম এক শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব
আঁধার কাটিয়ে প্রাণের আলোয় রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র
বিজয় দিবসে বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা দেখাবে প্রেক্ষাগৃহ
শিল্পকলায় চলচ্চিত্র বিভাগ চেয়ে যেসব যুক্তি দিলেন ১৭৫ বিশিষ্টজন
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট কবি, উপন্যাসিক, গল্পকার ও নজরুল গবেষক আব্দুল মান্নান সৈয়দ, কবি নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক ও নজরুল বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত নজরুল সংগীতশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত, কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমদ, নজরুল গবেষক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী বেদার উদ্দিন আহমেদ, নজরুল গবেষক ও নজরুল বন্ধু মুজাফফর আহমদ, নজরুল গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে।
রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী রনজিৎ দেওয়ান এবং অমর শান্তি চাকমার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।
জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র
কথাসাহিত্যিক রশীদ করিম, কবি সিকানদার আবু জাফর, কথাসাহিত্যিক রিজিয়া রহমান, বইপ্রেমী পলান সরকার, সরদার জয়েন উদ্দিন, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপক সৈয়দ আলী আহসান এবং চিত্তরঞ্জন সাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র।
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সমাজবিজ্ঞানী, উন্নয়নকর্মী, বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খান, মধ্যযুগের কবি আলাওল, ভাষাবিদ আহমদ শরীফ, পল্লীকবি ও শিক্ষাবিদ জসীম উদদীন, মনসুর উদ্দিন আহমেদ (হারামনি), শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সাংবাদিক ও বেগম পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম, ড. আশ্রাফ সিদ্দিকি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক মীর মশাররফ হোসেন, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, ঢাকার নবাব ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা স্যার খাজা সলিমুল্লাহ এবং শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোকসাহিত্য বিশারদ ও সাহিত্যিক ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে।
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস
আইনবিদ গাজী শামসুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস।
বাংলা একাডেমি
কবি মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও অনুবাদক মনিরউদ্দীন ইউসুফ, কবি ফজল শাহবুদ্দীন, কবি ফয়েজ আহমেদ, কবি চন্দ্রাবতী, ঔপন্যাসিক ও শিক্ষাবিদ কাজী ইমদাদুল হক, সাহিত্যিক ও সম্পাদক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান, কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কবি ও সাহিত্যিক আসাদ চৌধুরী, কবি আবিদ আজাদ, লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী, কবি রফিক আজাদ, লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার নুরুল মোমেন, সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল হক, বরেণ্য কবি, লেখক ও নারী আন্দোলনের পুরোধা বেগম সুফিয়া কামাল, বরেণ্য কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নারী শিক্ষার অগ্রদূত ও সাহিত্যিক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর, ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হাসান আজিজুল হক, কবি আল মাহমুদ, নাট্যকার ও গবেষক সেলিম আল দীন, কবি শামসুর রাহমান, কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ, ঔপন্যাসিক রশীদ করীম, কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবি ওমর আলী, লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবি ও সাংবাদিক আবুল হাসান, ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান, ঔপন্যাসিক শহিদুল জহির, ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা, প্রাবন্ধিক ও গবেষক অধ্যাপক কাজী মোতাহের চৌধুরী, রোকনুজ্জামান খান, লেখক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ বদরউদ্দীন মোহাম্মদ উমর, আহসান হাবিব, হারুন অর রশিদ এবং ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে বাংলা একাডেমি।
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
খ্যাতিমান প্রত্নতত্ত্ববিদ ও লিপিতত্ত্ববিদ মৌলভী শামসুদ্দিন আহমেদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ আহমদ হাসান দানী, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আব্দুল করিম, শিলালিপি বিশারদ ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, মোহাম্মদ জাকারিয়া, ড. শরিফ হোসেন, ঈশা খাঁ, মীর জুমলা ও আওরঙ্গজেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
সাংবাদিক, গবেষক ও সাহিত্যিক মংছেন চীন মংছিনকে শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি
বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকর্মী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার আন্দোলনের ত্যাগী নেতা সাগরাম মাঝির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি।
মৌলভীবাজারের মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি
গীতিকবি ও চারণ কবি গোকুলানন্দ সিংহ এবং মণিপুরী ভাষা শহীদ সুদেষ্ণা সিনহার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি।
নেত্রকোনা বিরিশিরির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি
ব্রিটিশ শাসনামলে ঐতিহাসিক টংক আন্দোলন ও হাজং বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেত্রী কুমুদিনী হাজং, গারো জাতির দার্শনিক জনিক নাকরেক এবং সমাজ সংস্কারক রাজমোহন ডালুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে বিরিশিরির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি।
বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট
বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী, সংগীতশিল্পী শেফালী ঘোষ, আহমদ রফিক, শিল্পী শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব এবং জ্যোতিষী ও প্রবচন রচয়িতা খনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে।
বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বীর বিক্রম ইউ কে চিং এবং বোমাং রাজা মংশৈপ্রু চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠান করবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, নলিনী কান্ত ভট্টশালী, নবাব খাজা আহসান উল্লাহ, শহীদ রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জেনারেল এম এ জি ওসমানী, ভাস্কর নভেরা আহমেদ, শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শহীদ আবু সাঈদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অনুষ্ঠান করবে।
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
ওস্তাদ মমতাজ আলী খান, আব্দুর রহমান বয়াতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সমর দাস, ওস্তাদ বারীন মজুমদার, হাছন রাজা, উদয় শংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, গুরু সদয় দত্ত, ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান, পণ্ডিত রবি শংকর, ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, শচীন দেব বর্মন, অতুলপ্রসাদ সেন, আব্বাস উদ্দিন, শাহ আব্দুল করিম, ফরিদা ইয়াসমিন, সত্য সাহা, আব্দুল আলিম, সুবল দাস, বারী সিদ্দিকী, ওয়াহিদুল হক, বিজয় সরকার, শিল্পী ফকির আলমগীর, আলতাফ মাহমুদ, খান আতাউর রহমান, ওস্তাদ মুনশী রইসউদ্দিন, কবিয়াল রমেশ শীল, কলিম শরাফি, আজম খান, আইয়ুব বাচ্চু, জালাল খাঁ, মাহমুদুন্নবী, সুধীন দাস, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল লতিফ, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, শাফিন আহমেদ, শাহনাজ রহমাতুল্লাহ, লাকি আকন্দ, রাহিজা খানম ঝুনু, নিলুফার ইয়াসমিন, হুমায়ূন আহমেদ ও উকিল মুন্সির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অনুষ্ঠান করবে শিল্পকলা একাডেমি।
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তাদের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন এবং শিক্ষাবিদ ও লোকশিল্পের সংগ্রাহক অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অনুষ্ঠান করবে।
খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
শিক্ষাবিদ নবীন কুমার ত্রিপুরা এবং প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদকপ্রাপ্ত লেখক ও গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অনুষ্ঠান করবে খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।
আরএমএম/এমএমএআর/এএমএফ/জেআইএম