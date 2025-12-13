  2. আন্তর্জাতিক

মেসিকে কলকাতায় আনা উদ্যোক্তা গ্রেফতার, দর্শকদের টাকা ফেরতের চিন্তা

প্রকাশিত: ০৭:৫৮ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে কলকাতায় আনার উদ্যোক্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অব্যবস্থাপনার অভিযোগ আনা হয়েছে।

ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসিকে দেখতে শনিবার কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (সল্টলেক স্টেডিয়াম) হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার ভক্ত। কিন্তু ভিআইপিদের ভিড়ে তাকে দেখতে না পেয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালান তারা। এসময় দ্রুত স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন মেসি। স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে সোজা বেরিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন তিনি। কলকাতার পর হায়দ্রাবাদে যাওয়ার কথা রয়েছে তার।

মেসির কিছুক্ষণ পরে শতদ্রু দত্তও হায়দ্রাবাদে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দর যান। সেখানে তাকে আটক করে পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপি রাজিব কুমার জানিয়েছেন, আয়োজকদের গাফিলতির কারণেই পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে। দর্শকের আসনে বসে থাকা অনেকেই ভেবেছিলেন, মেসি হয়তো মাঠে নেমে খেলবেন। মেসি যতটা সময় মাঠে ছিলেন, সেটাও কম বলে মনে করছেন দর্শকদের অনেকে। ফলে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যুবভারতীতে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের কর্মকর্তা জাভেদ শামিম জানিয়েছেন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এবং তার সংলগ্ন এলাকায় পরিস্থিতি আপাতত শান্ত রয়েছে। এবার পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু হবে।

তিনি জানান, এই ঘটনায় এরই মধ্যে এফআইআর দায়ের হয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। টিকিটের দাম দর্শকদের কীভাবে ফেরত দেওয়া যায় সেই চিন্তাভাবনা চলছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

