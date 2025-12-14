রাজধানীতে ট্রাকের ধাক্কায় হোটেল কর্মচারী নিহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় মো. শাহিন (৩৫) নামে এক হোটেল কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহিত শাহিনের স্ত্রী পপি আক্তার জানান, আমার স্বামী যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি হোটেলে কাজ করে। রাতে হোটেলের কাজ শেষে করে বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে আমার স্বামীকে মৃত ঘোষণা করে।
জানা যায়, নিহত শাহিন হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থানার শামসুল হকের সন্তান। বর্তমানে যাত্রাবাড়ীর সানারপাড় এলাকায় থাকি। আমার দুই ছেলে এক মেয়ে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
