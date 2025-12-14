  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে চা দোকানদার খুনের ঘটনায় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:১০ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে চা দোকানদার খুনের ঘটনায় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থানা এলাকায় চা দোকানদার ইসমাইল হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রুবেল বৈদ্য (৩১) ও রাজু নাথ (৩৮) নামের দুজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এ সময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দুটি ধারালো টিপছোরা ও একটি কালো রঙের পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কোতোয়ালি থানা এলাকার লইট্টাঘাটা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ. আর. এম. মোজাফ্ফর হোসেন।

র‍্যাব জানায়, গত ২৮ নভেম্বর গভীর রাতে দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরার পথে জেলা পরিষদ ভবনের বিপরীতে মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা ইসমাইল হোসেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব অভিযান পরিচালনা করে দুই আসামিকে গ্রেফতার করে।

র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ. আর. এম. মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, গ্রেফতার দুজনকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোতোয়ালি থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত।

এমআরএএইচ/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।