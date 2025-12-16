  2. জাতীয়

বিজয় দিবস উপলক্ষে জামায়াতের যুব ম্যারাথন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজয় দিবস উপলক্ষে জামায়াতের যুব ম্যারাথন শুরু
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে জামায়াতে ইসলামীর যুব ম্যারাথন শুরু

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ‘যুব ম্যারাথন’ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এই ম্যারাথন শুরু হয়।

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ম্যারাথনের উদ্বোধন করেন। এসময় জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে জামায়াতের যুব ম্যারাথন শুরু

জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে, বিজয় দিবসের এই ম্যারাথন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে শুরু করে শাহবাগ ও সায়েন্সল্যাব হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গিয়ে শেষ হবে।

আরএএস/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।