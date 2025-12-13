বিএনপি নেতাকর্মীদের চোখ-কান খোলা রাখার আহ্বান আমীর খসরুর
বিএনপি নেতাকর্মীদের চোখ-কান খোলা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। গত রোববার থেকে শুরু হওয়া এ কর্মশালায় দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নানা স্তরের নেতারা অংশ নিচ্ছেন। আজ ঢাকা, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ মহানগরের নেতারা অংশ নেন।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনা দুঃখজনক মন্তব্য করে আমীর খসরু বলেন, এর আগে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সভাপতির ওপর হামলা হয়েছে। এসময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও সহনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায়।
বিএনপির এ নেতা বলেন, এখন যে রাজনীতি হচ্ছে তা মবোক্রেসির রাজনীতি। অপরের প্রতি অসম্মান রেখে কথা বলার রাজনীতি। অন্যকে ছোট করার রাজনীতি। যেকোনো অজুহাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার রাজনীতি। যেটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য কাম্য হতে পারে না। বিএনপি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল রাজনীতির প্রত্যয় ঘোষণা করেছে, সেখান থেকে সরে দাঁড়ানো যাবে না।
দলীয় নেতাকর্মীদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে এলে রাজনীতিতে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হবে। তার মতে, সামনের নির্বাচনে জয় বিএনপির নয়, এই জয় হচ্ছে গণতন্ত্রের। বিএনপি হচ্ছে গণতন্ত্রের মশাল বাহক।
একটি জরিপের প্রসঙ্গ তুলে আমীর খসরু বলেন, ওই জরিপে মানুষ কেন বিএনপিকে ভোট দিতে চায় সে প্রশ্নের উত্তরে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নাম এসেছে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের ধারক-বাহক হিসেবে বিএনপির নাম উঠে এসেছে।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে কর্মশালাটি যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল সঞ্চালনা করেন। এতে আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জিয়া হায়দার, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক প্রমুখ।
