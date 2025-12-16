  2. ক্যাম্পাস

চাকসু ভিপিকে মারতে তেড়ে এলেন ছাত্রদল সভাপতি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
এভাবেই তেড়ে যান চবি শাখা ছাত্রদল সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি। এসময় তাকে মারার উদ্দেশ্যে তেড়ে আসেন শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জারুলতলায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় এমনই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চাকসু ভিপি সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ক্যাম্পাসে বহিরাগত বিএনপি নেতাকর্মীদের জড়ো হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বক্তব্য দিতেই ছাত্রদল সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে মারতে তেড়ে যান। এসময় তার সঙ্গে অন্যান্য নেতাকর্মীরাও ছুটে আসেন।

এ বিষয়ে ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘যাদের ক্যাম্পাসে বহিরাগত নিয়ে আসার সংস্কৃতি আছে, তারা হট্টগোল করবেই। তবে আমরা সব ছাত্র সংগঠনের নেতাদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করি।’

জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন বলেন, ‘গতকাল একটি মীমাংসিত ইস্যুকে তিনি (ইব্রাহিম রনি) আবারও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামনে এনেছেন। একজন ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে তিনি স্বাধীনতা বিরোধীদের পক্ষ নিয়ে যে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন, এতে করে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন।’

সোহেল রানা/এসআর/এমএস

