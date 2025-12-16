মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট, ঢাবিতে মোদীর কুশপুতুল দাহ

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট, ঢাবিতে মোদীর কুশপুতুল দাহ
বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসকে ভারতের বিজয় দিবস হিসেবে উল্লেখ করায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে আধিপত্যবাদবিরোধী ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
এসময় শিক্ষার্থীরা নানান স্লোগান দেন। ‘কসাই মোদীর গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে’, ‘বাংলাদেশ-বাংলাদেশ, জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘ভারতীয় আগ্রাসন, রুখে দেবে জনগণ’ সহ নানান স্লোগান দেন।
এই আয়োজনের অন্যতম সংগঠক রিয়াদুস জুবাহ বলেন, মানুষের মতামত উপেক্ষা করে গুজরাটের কসাই ভারতের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনকারী, ভারতের সংখ্যালঘুদের নিষ্পেষণকারী এই নরপশুকে এদেশে এনেছিল, বাংলাদেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর বিরোধিতা করেছিল। এই বিরোধিতা করার কারণে শেখ হাসিনা এ দেশের মানুষের ওপরে গণহত্যা চালিয়েছিলেন। বাংলাদেশে গত ১৭ বছরের যে অপশাসন চলেছে, সে অপশাসনেরও মদতদাতা ভারত। তাই বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ।
এর আগে এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ১৬ ডিসেম্বরকে ‘ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়’ হিসেবে উল্লেখ করে একটি পোস্ট দেন। ওই পোস্টে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ না থাকায় দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
