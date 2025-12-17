  2. জাতীয়

১৭ বছর পর খুললো মিরপুরের ৬০ ফিট সংযোগ সড়ক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মিরপুরের ৬০ ফিট সংযোগ সড়ক সর্বসাধারণের যান চলাচলের জন্য বুধবার খুলে দেওয়া হয়েছে, ছবি: জাগো নিউজ

দীর্ঘ ১৭ বছর পর রাজধানীর মিরপুরের বহুল প্রতীক্ষিত ৬০ ফিট সংযোগ সড়ক নির্মাণের পর সর্বসাধারণের যান চলাচলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে এই সড়কটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেয় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

ওই সংযোগ সড়ক খুলে দেওয়া উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ডিএনসিসি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

সভাপতির বক্তব্যে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, ‘এই শহরের গত ১৫, ২০ কিংবা ৩০ বছরের যে পেন্ডিং কাজগুলো রয়েছে, সেগুলো আমরা একে একে সমাধান করার চেষ্টা করছি। ৬০ ফিট সংযোগ সড়কের কাজটি দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে ঝুলে ছিল। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে মাত্র দুই মাসেই আমরা নগরবাসীর জন্য রাস্তাটা খুলে দিতে পেরেছি।’

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘এই রাস্তাটির একটি প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। তা হলো—সরকারের সব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যদি এক জায়গায় এসে কাজ করে, তাহলে এই নগরকে এখনো বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের নগরবাসীকে দৈনন্দিন হয়রানি থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাহলেই সবার জন্য একটি ন্যায্য নগর গড়ে তোলা সম্ভব হবে।’

রাজধানীর মিরপুরবাসীর দীর্ঘদিনের যানজট ও জনদুর্ভোগ লাঘবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ৬০ ফিট সড়ককে সরাসরি মিরপুরের প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

এ লক্ষ্যে ডিএনসিসির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিভাগের নামে সিটি জরিপে রেকর্ডকৃত ৮০৮০০ ও ৪০৪৫৬ দাগের জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয় এবং ডাকবিভাগের জমি অধিগ্রহণ করা হয়।

ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ গত ১৬ অক্টোবর ৬০ ফিট সংযোগ সড়কটি দখলমুক্ত করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ বেতার থেকে শুরু হওয়া ৬০ ফিট সড়কটি এতদিন মিরপুর-১০ থেকে মিরপুর-২ নম্বরগামী প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেত। ফলে যানবাহনকে ডানদিকে একটি সরু পথে মোড় নিতে হতো, যেখানে দুই দিকের যান চলাচলের কারণে সারাদিনই তীব্র যানজট লেগে থাকত।

এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ডিএনসিসি বাম পাশ দিয়ে একটি নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে, যা মিরপুর-২ পোস্ট অফিসের পাশ দিয়ে মিরপুরের মূল সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে ৬০ ফিট সড়ক থেকে আসা যানবাহন একমুখী লেনে সরাসরি মিরপুরের প্রধান সড়কে প্রবেশ করতে পারবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাক বিভাগের মহাপরিচালক এস এম শাহাব উদ্দীন, ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন উদ্দীন, অঞ্চল-৪ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জালাল উদ্দীনসহ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

