ঢাবির ভিসি চত্বরে জড়ো হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

ঢাবির ভিসি চত্বরে জড়ো হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর খবর শোনার পর শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে জড়ো হয়ে স্লোগান দিচ্ছেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১টায় সরেজমিনে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে ভিসি চত্বরে জড়ো হচ্ছেন।
এসময় শিক্ষার্থীরা ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার’, ‘গুলি করে বিপ্লব, রুখে দেওয়া যাবে না’, ‘শহীদ করে বিপ্লব, রুখে দেওয়া যাবে না’সহ নানা স্লোগান দিচ্ছেন।
এসময় ঢাবি শিক্ষার্থী সাদিক মুনিম বলেন, আমাদের অযোগ্য অর্থৈব রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই খুনিদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। যে রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দালালি, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি- সেই রাষ্ট্রের মুক্তির উপায় নেই। মুক্তির উপায় একটা, সেটি হলো বিপ্লব বিপ্লব বিপ্লব।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন হাদি।
গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।
