প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ডিক্যাব মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম/ছবি: সংগৃহীত

কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে দায়িত্বশীল প্রতিবেদনের মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতিকে আরও কার্যকর করতে কূটনৈতিক সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) ঢাকার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ডিক্যাব মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ও সদস্য লেখক সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে তিন ক্যাটাগরিতে তিন কূটনৈতিক সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রিন্ট ক্যাটাগরিতে দৈনিক আমাদের সময়ের কূটনৈতিক প্রতিবেদক আরিফুজ্জামান মামুন, টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে যমুনা টেলিভিশনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স এডিটর মাহফুজুর রহমান মিশু ও অনলাইন ক্যাটাগরিতে সারাবাংলার কূটনৈতিক প্রতিবেদক অপূর্ব কুমার পিকে সেরা প্রতিবেদক নির্বাচিত হন।

পররাষ্ট্রসচিব বলেন, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কূটনৈতিক সাংবাদিকদের গঠনমূলক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতেও পেশাদার ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশের স্বার্থে তারা আরও কার্যকর অবদান রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এসময় জুরি বোর্ডের প্রধান রিয়াজ আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাংবাদিকতা বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা একে অন্যান্য বিটের সাংবাদিকতা থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

অনুষ্ঠানে ডিক্যাব সভাপতি এ কে এম মঈনউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান মামুন বক্তব্য দেন।

২০২৪ সালে প্রথমবার চালু হওয়া ডিক্যাব মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডের এটি দ্বিতীয় আয়োজন।

এর আগে, সৃজনশীল লেখালেখিতে অবদানের জন্য ডিক্যাবের চার সদস্যকে লেখক সম্মাননা দেওয়া হয়। তারা হলেন ইশরাত জাহান উর্মি, মাসুদ করীম, রাশেদ মেহেদী ও নাহিদ হোসেন।

অনুষ্ঠান শেষে ডিক্যাব সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে ইনসাফ বারাকাহ কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করা হয়। ডিক্যাবের পক্ষে সভাপতি মঈনউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান এবং হাসপাতালের পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার মোজাফফর হাসান খান মজলিস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আব্দুল কুদ্দুস স্বাক্ষর করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বারাকাহ ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. রুহুল আমিন, হাসপাতালের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ মোহাম্মদ সাদ আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

জেপিআই/একিউএফ/এমএস

