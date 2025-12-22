প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা: ৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা: ৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৪০০-৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান।
মামলাটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারায় করা হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সোয়া ১১টার দিকে ২০ থেকে ৩০ জন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতকারী দেশীয় অস্ত্র, লাঠিসোঁটা ও দাহ্য পদার্থ নিয়ে মিছিল করে প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে আসে। পুলিশ বাধা দিলে তারা বেআইনিভাবে সেখানে সমবেত হয়ে উত্তেজনাকর স্লোগান দেয়। একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ফোনকল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক পোস্ট দিয়ে আরও লোক জড়ো করা হয়।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ জন দুষ্কৃতকারী প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়। রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে তারা কার্যালয়ের ফটকের কাচ ও শাটার ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়।
হামলাকারীরা ভবনের সামনের কাচ ভেঙে আসবাবপত্র, মালামাল ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিচে ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিভিন্ন তলার প্রায় দেড় শতাধিক কম্পিউটার, ল্যাপটপ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, লকারে রাখা নগদ অর্থ এবং প্রথমা প্রকাশনের বইপত্র লুট করে নিয়ে যায় তারা। পাশাপাশি ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা হয়।
মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীরা সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের আগুন নেভানোর কাজে বাধা দেয়।
এজাহারে বলা হয়, হামলার সময় শুধু লুটপাট করা সম্পদের মূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি মিলিয়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩২ কোটি টাকা বলে দাবি করেছে প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ।
