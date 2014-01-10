ওসমান হাদি হত্যা

প্রতিশোধ-বিদ্বেষ কেবল বিভাজন বাড়াবে: জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধান

প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক/ছবি: সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনের নেতা শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধান ভলকার তুর্ক। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রতিশোধ ও বিদ্বেষ কেবল বিভাজন বাড়াবে এবং সবার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক কর্তৃপক্ষকে ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের পাশাপাশি দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

আহত ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ দেখা দেয়। এসময় গণমাধ্যমসহ কিছু ভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং সাংবাদিকরা হামলার শিকার হন।

ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভলকার তুর্ক বলেন, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক জীবনে অংশ নেওয়া এবং ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধান আরও উল্লেখ করেন, তার কার্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সব অংশীজনের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, যাতে মানবাধিকার রক্ষা এবং সহিংসতা প্রতিরোধে সহায়তা করা যায়।

