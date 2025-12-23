দিপু দাসের পরিবারের পাশে শিক্ষা উপদেষ্টা
ময়মনসিংহের ভালুকায় নিহত পোশাকশ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সরকারের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। এ সময় সরকারের সমবেদনা জানান এবং এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, দিপু চন্দ্র দাস নিহত হওয়ার ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে।
শিক্ষা উপদেষ্টার বরাত দিয়ে আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, অন্তর্বর্তী সরকার পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, এ হত্যাকাণ্ড একটি নৃশংস অপরাধ—এর কোনো যুক্তি নেই এবং এটি বাংলাদেশের সমাজে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অভিযোগ, গুজব কিংবা বিশ্বাসগত মতভেদ কখনোই সহিংসতার বৈধতা দিতে পারে না। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই।
সরকার আইনের শাসনের প্রতি তাদের অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। অভিযোগের তদন্ত ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। তদন্ত চলমান এবং অন্তর্বর্তী সরকার নির্দেশ দিয়েছে, মামলাটি কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই পূর্ণাঙ্গভাবে এগিয়ে নেওয়া হবে। এ ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা হবে।
সরকার ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী বা পটভূমি নির্বিশেষে সব নাগরিকের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সহিংসতা প্রত্যাখ্যান, বিভাজন বা অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ এবং সংযম, মানবিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে সব সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান ও নেতার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় নিশ্চিত করেছে যে, দিপু চন্দ্র দাসের পরিবারকে আর্থিক ও কল্যাণমূলক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আগামী দিনগুলোতে পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে।
অন্তর্বর্তী সরকার সব নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছে।
এমইউ/বিএ/এমএস