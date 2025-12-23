  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যে মানবপাচারের অভিযোগে ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৩ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
যুক্তরাজ্যে মানবপাচারের অভিযোগে ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার
যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)/ ছবি : এশিয়া ওয়ান

মানবপাচারের অভিযোগে এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছে যুক্তরাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির বয়স ২৯ বছর। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের হ্যান্ডসওয়ার্থ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

তাকে গ্রেফতার অভিযানে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) এবং ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ যৌথভাবে অংশ নিয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছে, গ্রেফতার ব্যক্তি একটি সংগঠিত অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই চক্রটি অবৈধভাবে মানুষকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করাতে সক্রিয় ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। অবৈধ অভিবাসন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট থাকার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়েছে।

গ্রেফতারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে। এসব ডিভাইস ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

তদন্তকারীরা আশা করছেন, ডিভাইসগুলো থেকে মানবপাচার চক্রের কার্যক্রম, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। জব্দ করা ডিভাইস বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্কের মানচিত্র তৈরি এবং আরও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে এবং তদন্তে সহযোগিতা করছেন।

সূত্র : বিবিসি

কেএম 

