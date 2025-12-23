সিএমজেএফ সদস্যরা ইবনে সিনায় সাশ্রয়ী খরচে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন

সিএমজেএফ সদস্যরা ইবনে সিনায় সাশ্রয়ী খরচে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন
ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরামের (সিএমজেএফ) সদস্য ও তাদের পরিবার এখন থেকে ইবনে সিনা ট্রাস্টের সব শাখা থেকে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসা সেবা পাবেন। এ লক্ষ্যে মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সিএমজেএফের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির এক চুক্তি সই হয়েছে।
সিএমজেএফের সাধারণ সম্পাদক আবু আলী এবং ইবনে সিনা ট্রাস্টের এজিএম অ্যান্ড হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নিয়াজ মাখদুম শিবলী চুক্তিতে সই করেন।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে সিএমজেএফ সভাপতি এস এম গোলাম সামদানী ভূইয়া, সহ-সভপাতি বাবুল বর্মণ, অর্থ সম্পাদক মাহফুজুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য জুনায়েদ শিশির, ইবনে সিনা মালিবাগ শাখার ম্যানেজার (অ্যাডমিন) অ্যান্ড ইনচার্জ কাজী মো. মহিউদ্দীন কাইয়্যুম, ট্রাস্টের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের করপোরেট রিজিওনাল ইনচার্জ মোহাম্মদ মাসুদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হাবিবুল্লাহ মারুফ, আবু আবদুল্লাহ রাসেল, করপোরেট অফিসার হাছনুর রহমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে সিএমজেএফ সভাপতি এস এম গোলাম সামদানী ভূইয়া বলেন, ইবনে সিনা স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্নভাবে দীর্ঘদিন অবদান রেখে চলেছে। সিএমজেএফ এমন এক প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তিতে সই করতে পেরে আনন্দিত। এ সময় তিনি ইবনে সিনার স্বাস্থ্যসেবাকে আরও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানের আহ্বান জানান।
সিএমজেএফ সাধারণ সম্পাদক আবু আলী বলেন, সিএমজেএফ তার সদস্যদের পেশাগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের সার্বিক কল্যাণে নানাভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। ইবনে সিনার সঙ্গে চুক্তির মধ্য দিয়ে এ সেবায় নতুন মাত্রা যুক্ত হলো।
তিনি আরও বলেন, দেশে স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা বেহাল। সরকারি খাতের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা পাওয়া খুবই দুরূহ। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের হাসপাতালের ব্যয় বহন করা অনেকের জন্য বেশ কঠিন। অনেক হাসপাতালের চিকিৎসাসেবার মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ইবনে সিনার হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তির ফলে সিএমজেএফ সদস্যদের চিকিৎসাপ্রাপ্তি কিছুটা সহজ হবে বলে আমাদের আশা।
ইবনে সিনা ট্রাস্টের এজিএম অ্যান্ড হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নিয়াজ মাখদুম শিবলী বলেন, সাংবাদিকরা হলেন জাতির বিবেক। বিশেষ করে অর্থনীতি নিয়ে যেসব সাংবাদিক কাজ করেন তাদের পেশাদারত্বের ওপর দেশের বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।
তিনি বলেন, গোটা দেশে ২৭টি শাখা নিয়ে ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রাতিটি শাখায় অত্যাধুনিক মেশিনারিজ ব্যবহার করা হয়।
গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকলে ইবনে সিনার স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্ক সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্য পাবেন জানিয়ে তিনি বলেন, গণমাধ্যমকর্মীদের দেখার দৃষ্টি ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনারা আমাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে আমাদের সেবার মান আরও বাড়াতে পারবো।
