স্বল্পমেয়াদি ভিসার শর্ত শিথিল করলো চীন

স্বল্পমেয়াদি ভিসার শর্ত শিথিল করলো চীন
স্বল্পমেয়াদি ভিসা আবেদনকারীদের জন্য শর্ত শিথিল করেছে ঢাকার চীন দূতাবাস। আগামী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি ভিসা আবেদনকারীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ঢাকার চীন দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য জানায়।
বার্তায় বলা হয়, ভিসা আবেদন আরও সহজ করার জন্য এখন থেকে আগামী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সব স্বল্পমেয়াদি ভিসা আবেদনকারীর ফিঙ্গার প্রিন্ট সংগ্রহকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।
তবে ডি, জে ১, কিউ ১, এস ১, এক্স ১ এবং জেড ভিসা ক্যাটাগরিতে আবেদনকারীদের জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এসব ক্যাটাগরিতে আবেদনকারীদের চীনে প্রবেশের পরে রেসিডেন্স পারমিটের জন্য আবেদন করতে হবে।
জেপিআই/কেএসআর