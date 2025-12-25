আদালতে ঝুলছে দক্ষিণ সিটির ১৩১৯ মামলা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ১৩১৯টি মামলা আদালতে চলমান। এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে সমন্বয় সভা করেছেন সংস্থাটির প্রশাসক মাহমুদুল হাসান। এসময় তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে এসব মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন।
সম্প্রতি ডিএসসিসির নগর ভবনে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় ডিএসসিসির প্রশাসক মো. মাহমুদুল হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ আদালতে ৯৫৪টি ও নিম্ন আদালতে ৩৬৫টিসহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন সম্পর্কিত মোট ১৩১৯টি মামলা চলমান।
সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের চলমান মামলায় নিয়োজিত আইনজীবীরা মামলার অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া চলমান মামলাগুলো জনস্বার্থ রক্ষা করে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। সুষ্ঠুভাবে মামলার তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আইনজীবীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। এসময়, বিভিন্ন মার্কেট নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান মামলাসহ জনগুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো আগ্রাধিকারভিত্তিতে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, ‘বিদ্যমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ডিএসসিসি তথা জনস্বার্থ রক্ষায় প্রথমবারের মতো প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।’
তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘পারস্পারিক নিবিড় সমন্বয় ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে মামলাগুলো দ্রুত ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমাধান হলে এর সুফল নগরবাসী পাবে।’
