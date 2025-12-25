  2. জাতীয়

অবশেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন

প্রকাশিত: ০৬:৫৫ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অবশেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসএএ) নির্বাচন। আগামী ২৮ ডিসেম্বর রোববার এ নির্বাচন হবে। আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ কাটিয়ে ভোটের এ তারিখ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনের মধ্যেমে ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

নির্বাচন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, উচ্চ আদালতের দেওয়া রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্বাচন বোর্ডের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৮ ডিসেম্বর রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে। ভোটগ্রহণ হবে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত মক্কা মদিনা ট্রেড সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় বিএসএএ’র নিজস্ব কনফারেন্স রুমে।

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান কমডোর (অব.) এজেডএম জালাল উদ্দিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে সব ভোটারকে ভোটার আইডি কার্ড সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনায় বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ও মো. জাহিদুল হাসান। আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অমিয় শঙ্কর বর্মণ। আপিল বোর্ডের অন্য দুই সদস্য হলেন- মো. শওকত আলী ও এসএম নাসির উদ্দিন।

এর আগে চলতি বছরের অক্টোবর মাসে বিএসএএ’র নির্বাচন স্থগিত করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগের পর নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছিল।

একই সঙ্গে সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হওয়ায় চট্টগ্রামের অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) শারমিন জাহানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তখন প্রশাসককে ১২০ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদসহ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে বিষয়টি উচ্চ আদালতে গড়ালে আদালতের নির্দেশনায় নির্বাচন আয়োজনের পথ সুগম হয়।

নির্বাচন বোর্ড জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ায় সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব প্রত্যাশা ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

